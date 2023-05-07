الجت سكي (فلاي بورد) للحرائق البحرية المحدودة

“الإطفاء”: استخدام الجت سكي “فلاي بورد” للحرائق البحرية المحدودة يدعم رجال الإطفاء في أداء مهامهم

7 مايو، 2023
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أكدت قوة الإطفاء العام أهمية استخدام المعدات والآليات الحديثة مثل الجت سكي (فلاي بورد) و(الجت بورد) في إخماد الحرائق البحرية المحدودة بالاماكن الضيقة وذلك لمساعدة وتمكين رجال الإطفاء في أداء مهام عملهم.

وقالت (الإطفاء) في بيان صحفي اليوم الأحد إنها أجرت تجربة على الجت سكي (فلاي بورد) و(الجت بورد) للحرائق البحرية المحدودة بالاماكن الضيقة بحضور رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد.

وأضافت أن هذه التجربة تأتي ضمن سعيها لتطوير معداتها وآلياتها وكوادرها البشرية واهتمامها الدائم في البحث عن كل ما شأنه ان يدعم رجال الإطفاء.

وتخلل التمرين العملي على المعدات مكافحة حريق زورق إذ حققت نتائج ايجابية في سرعة إخماد الحريق.

وحضر التجربة نائب رئيس القوة لقطاع المكافحة اللواء جمال بدر ونائب الرئيس لقطاع الشؤون الهندسية وتكنولوجيا المعلومات اللواء موسى حسين ومدير إدارة العلاقات العامة والاعلام العميد محمد بدر ومدير ادارة الإطفاء والإنقاذ البحري العميد بدر فالح.

المصدر
كونا
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7 مايو، 2023
0 24 دقيقة واحدة

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