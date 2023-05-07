وزير الخارجية يترأس وفد دولة الكويت باجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بالقاهرة

ترأس وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بدعوة من جمهورية مصر العربية رئيس الدورة ال159 والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية العراق لبحث تطورات الملف السوري والتي عقدت اليوم الأحد في مقر الأمانة العامة بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة كافة الجهود والمساعي الرامية لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وكل ما يسهم في إنهاء تداعياتها وتحقيق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الأمن والاستقرار ودعما وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك.

كما ترأس الشيخ سالم الصباح وفد دولة الكويت المشارك في أعمال اجتماع المجلس الوزاري في دورة غير عادية لبحث تطورات الملف السوداني والذي تناول الأوضاع الحرجة التي تشهدها الساحة السودانية والخطوات اللازمة لدعم الهدنة والوقف الفوري لإطلاق النار والمواجهات العسكرية والتشديد على أهمية احترام سيادة السودان وسلامة أراضيه والحفاظ على مقدرات شعبه كما تم بحث الجهود الرامية إلى تأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية الإنسانية والطبية للشعب السوداني الشقيق بالسرعة الممكنة.

وترأس الوزير أيضا وفد دولة الكويت الاجتماع الوزاري غير العادي لبحث مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع الراهنة في القدس.