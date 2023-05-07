“غرفة التجارة”: بذل المزيد من الجهود لتطوير العلاقات التجارية مع هونغ كونغ

أكد نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت فهد الجوعان ضرورة بذل المزيد من الجهود لتعزيز وتطوير العلاقات التجارية بين الكويت ومقاطعة هونغ كونغ لاسيما مع سياسة الانفتاح الاقتصادي للماقطعة واهتمامها بمنطقة الخليج.

وأشاد الجوعان في كلمة خلال استقباله بمقر الغرفة اليوم الأحد وفدا اقتصاديا من هونغ كونغ برئاسة رئيس الغرفة الصينية العامة للتجارة جوناثان تشوي بالعلاقات التي تربط الكويت وإقليم هونغ كونغ مؤكدا على الأثر الايجابي المباشر لمثل هذه الزيارات في تعزيز التعاون المشترك وزيادة حجم التعاون التجاري.

وقال إنه على الرغم من اعتبار هونغ كونغ أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للكويت بإجمالي حجم تبادل تجاري يبلغ 96.5 مليون دولار أمريكي ما يتطلب المزيد من الجهود لتحقيق الأهداف الاقتصادية المأمولة.

من جانبه أوضح رئيس الوفد تشوي أن الزيارة تأتي في إطار الاهتمام بتعزيز التعاون التجاري بين الجانبين والحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك مشيرا إلى أن هونغ كونغ تهدف إلى ربط دول مجلس التعاون الخليجي مع ما أسماها (بمنطقة الخليج الكبرى – دجوانجدونغ – وهونغ كونغ – ومكاو).

وأضاف أن المبادرة تهدف الى بناء مدينة عالمية نموذجية تجذب الاستثمارات المباشرة من كافة دول العالم خصوصا الاستثمارات الخليجية عبر تقدم حوافز وفرص استثمارية عصرية وذات جدوى اقتصادية عالية داعيا قطاع الأعمال الكويتي إلى الاستثمار في هذه المنطقة والإسهام في هذه المبادرة.

من جهته قدم مساعد المدير العام للعمليات الاستثمارية في هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ عبدالله الصباح عرضا حول البيئة الاستثمارية في الكويت مشيرا إلى أن الكويت تقدم العديد من الحوافز إلى المستثمرين الأجانب منها الحصول على ملكية استثمار بنسبة 100 في المئة إلى جانب إعفاء من الضريبة لمدة 10 أعوام.

ووقع الجانبان في ختام اللقاء مذكرة تفاهم بين غرفة تجارة وصناعة الكويت والغرفة الصينية العامة للتجارة في هونغ كونغ تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي ودعم الأنشطة الاقتصادية المشتركة.

وضم الوفد في عضويته شركات من هونغ كونغ تعمل في مجالات مختلفة منها المواد الغذائية ومواد البناء وتصنيع المعادن والاستثمارات المالية والتطوير العقاري والخدمات الإعلامية والإنتاج السينمائي.

الجوعان يوقع مذكرة تفاهم مع رئيس الغرفة الصينية العامة للتجارة