“معهد الأبحاث” ينجز مشروعا علميا جديدا لتطوير تقنيات أغشية التناضح المباشر لتحلية المياه

أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية اليوم الأحد عن انجاز مشروع علمي جديد بعنوان (تقييم كفاءة وجدوى وحدتين نموذجيتين لتقنيات أغشية التناضح المباشر لتحلية المياه وحدات نمطية) بالتعاون جهات عالمية من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان.

وقال (المعهد) في بيان صحفي إن الهدف من المشروع الذي ترأسه مدير برنامج تقنيات تحلية المياه بمركز أبحاث المياه الدكتور منصور أحمد تطوير وحدتين نموذجيتين لتقنيات أغشية التناضح المباشر لتحلية المياه.

وأوضح أن الهدف من المشروع تحقيق الأمن المائي واستدامة المياه العذبة لمواجهة تحديات شح الموارد الطبيعية للمياه العذبة بالإضافة إلى خفض الأعباء الاقتصادية في البلاد ما سيخفض من تكلفة الإنتاج ويقلل من الانبعاثات الضارة بالبيئة من محطات في حال ترابطها بأنظمة الطاقة المتجددة أو التقليدية.

وأضاف أن المشروع البحثي حقق أهدافه من خلال إنشاء قاعدة معرفية مرجعية حول أداء محطتين تجريبيتين تعتمدان على تكنولوجيا التناضح المباشر في ظل ظروف تشغيلية واقعية في دولة الكويت باستخدام مياه بحر الخليج العربي كمحلول التغذية.

وذكر أن نتائج المشروع أظهرت القدرة على الحصول على نسبة إنتاجية للمياه العذبة تصل إلى 32 بالمئة في محطة تجريبية للتناضح المباشر والفصل الحراري و56 بالمئة في محطة تجريبية للتناضح المباشر والعكسي.

ولفت إلى أن هذه التقنيات المبتكرة تتميز بإمكانية تنفيذها على سعات متفاوتة سواء كانت على مستوى وحدات صغيرة أو متوسطة الحجم أو كانت على وحدات متنقلة أو ثابتة لتطبيقات تحلية مياه البحر والمياه الجوفية.

وأشار إلى أنه يمكن تنفيذها على مستوى محطات تجارية كما تتميز هذه التكنولوجيات بخفض معدل حدوث الانسدادات والترسبات الملحية والتآكل ما يسهم في إطالة العمر الافتراضي للأغشية وخفض كمية المواد الكيميائية التي يتطلب حقنها في مياه التغذية مقارنة مع النظم التقليدية للتناضح العكسي.

وقال البيان إن المشروع تم تمويله من قبل معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي كما نشرت ورقة علمية في مجلة الهندسة الكيميائية البيئية وهي مجلة علمية محكمة ذات مكانة مرموقة في بناء المعرفة ومصنفة ضمن مستوعبات قاعدة بيانات (سكوبس Q1).