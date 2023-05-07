بنك الكويت المركزي

“المركزي”: ارتفاع عرض النقد 0.4% في مارس الماضي مسجلا 39.2 مليار دينار

7 مايو، 2023
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أعلن بنك الكويت المركزي اليوم الأحد ارتفاع عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) نحو 0.4 بالمئة في مارس الماضي على أساس شهري ليبلغ 39.2 مليار دينار كويتي (نحو 129.3 مليار دولار أمريكي).

وقالت إدارة البحوث الاقتصادية التابعة للبنك في جداول إحصائية لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية بالدينار ارتفعت 0.4 في المئة بمارس الماضي لتبلغ 35.8 مليار دينار (نحو 118 مليار دولار).

وأضافت أن ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية انخفضت 1.1 في المئة لتبلغ 1.7 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) في حين ارتفع إجمالي أرصدة مطالب البنوك المحلية على البنك المركزي بالدينار ممثلا بسندات (المركزي) إلى 3.4 مليار دينار (نحو 11.2 مليار دولار).

وأوضحت أن اجمالي موجودات البنوك المحلية انخفض 0.8 في المئة ليسجل 85 مليار دينار (نحو 280 مليار دولار) في حين ارتفع صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك المحلية واحد بالمئة إلى 10.1 مليار دينار (نحو 33.3 مليار دولار).

وذكرت أن الودائع لأجل لدى (المركزي) قفزت في مارس الماضي 76 في المئة لتبلغ 2.6 مليار دينار (نحو 8.5 مليار دولار) في حين انخفضت أرصدة التسهيلات الائتمانية النقدية (القروض) بنسبة 0.6 في المئة إلى 52.3 مليار دينار (نحو 172.5 مليار دولار).

وبينت أن متوسط أسعار الفائدة على سندات الخزانة لاستحقاق عام واحد بقي في مارس الماضي عند 4.5 في المئة في حين قفز تمويل الواردات الكويتية 60.3 في المئة إلى 1.1 مليار دينار (نحو 3.6 مليار دولار) فيما ارتفع متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار في مارس بنسبة 0.3 في المئة إلى 306.6 فلس.

وعرض النقد بمعناه الضيق يقصد به حجم العمليات الجارية ويشمل العملات الورقية والمعدنية التي يتداولها الأشخاص في تعاملاتهم اليومية والنقود المودعة في البنوك على شكل حسابات جارية أو ودائع تحت الطلب بينما يشمل عرض النقد بمفهومه الواسع إضافة إلى النقود الجارية حسابات ودائع لاجل وحسابات التوفير.

المصدر
كونا
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7 مايو، 2023
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