24 مرشحا في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

24 مرشحا في اليوم الثالث من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

تقدم 24 مرشحا اليوم الأحد إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشح في ثالث أيام فتح باب الترشيح لانتخابات مجلس الأمة (أمة 2023) المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل.

وبلغ العدد الاجمالي للذين تقدموا بطلبات الترشيح منذ فتح باب التسجيل 85 مرشحا ومرشحة ( 84 ذكور – 1 إناث).

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الثالث لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2023) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى خمسة مرشحين هم: (حمد محمد المدلج – داود سليمان معرفي – علي عبدالرحمن الكندري – علي فلاح الصابري – محمد عباس حياة).

الدائرة الثانية خمسة مرشحين هم: (أحمد خضر العنزي – بدر نشمي العنزي – حسن حسين دشتي – عبدالله فراج الحربي – وليد حمود السبيعي).

الدائرة الثالثة أربعة مرشحين هم: (حمد عبدالرحمن العليان – سامي عبدالعزيز المانع – مبارك زيد العرو – محمد كاظم محمد).

الدائرة الرابعة مرشحان هما: (علي عوض الرشيدي – فواز منشر الظفيري).

الدائرة الخامسة ثمانية مرشحين هم: (أحمد محمد العتيبي – بدر ماجد المطيري – فهد فلاح العازمي – فيصل طلق العازمي – فيصل عبدالمجيد حسين – هاني حسين شمس – وسمي محمد شنيتر – يوسف مرزوق المطيري).

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت أول من أمس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة (أمة 2023) ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد 14 مايو الحالي.