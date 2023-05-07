بطولة العالم للغوص الحر تنطلق في الكويت غدا بمشاركة 350 لاعبا يمثلون 44 دولة

تنطلق بطولة العالم للغوص الحر للرجال والسيدات في الكويت غدا الاثنين بمشاركة 350 لاعبا ولاعبة يمثلون 44 دولة وتقام منافساتها في مجمع عبدالله الدخيل الأولمبي للألعاب المائية بنادي كاظمة وتستمر حتى 13 مايو الجاري.

ويقام غدا حفل الافتتاح بحضور وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري والمدير العام للهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان ورئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر صباح الأحمد الصباح وعدد من سفراء الدول لدى الكويت ورئيس الاتحادين العربي والمصري للغوص والانقاذ سامح الشاذلي.

وبهذه المناسبة قال رئيس نادي الغوص والإنقاذ الكويتي المهندس طلال السرحان في تصريح صحفي إن الكويت ستنظم بطولة استثنائية بعد أن شهدت الفترةالماضية عملا من دون توقف من أجل الاستعدادات للبطولة الرياضية الأكبر من حيث المنتخبات المشاركة 44 منتخبا يمثلها 350 لاعبا.

وأضاف السرحان أن اللجنة المنظمة عقدت العزم منذ إسناد المهمة إليها على تحقيق نجاح لافت سواء تنظيميا أو فنيا لافتا إلى إشادة مسؤولي الاتحاد الدولي للغوص والإنقاذ ورؤساء الوفود بمجمع عبدالله الدخيل الأولمبي الذي ستقام عليه المنافسات.

وأوضح أن استضافة بطولة العالم وتحظى بمشاركة هذا العدد من المنتخبات ليست أمرا سهلا بل تتطلب بذل مجهودات مضاعفة لتلافي أية أخطاء مثمنا دعم الوزير المطيري وهيئة الرياضة ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الكويتية للبطولة والحرص على توفير كل الإمكانيات لإنجاحها بما يليق بسمعة الكويت الرائدة في استضافة البطولات الكبرى.