السفيرة الكندية لدى دولة الكويت عاليا مواني

السفيرة الكندية لدى البلاد تشيد بالدور الإنساني والإغاثي للكويت حول العالم

7 مايو، 2023
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أشادت السفيرة الكندية لدى دولة الكويت عاليا مواني اليوم الأحد بالدور الإنساني والإغاثي لدولة الكويت في مساعدة المتضررين حول العالم جراء الكوارث أو من صنع الإنسان.

وقالت السفيرة مواني لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب لقائها رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) الكويتي الدكتور هلال الساير إن الجمعية بأعمالها الخيرة المتنوعة ساهمت في إبراز الوجه الحضاري للكويت حكومة وشعبا وأصبحت علامة بارزة في ساحات العطاء الإنساني بفضل تحركاتها الميدانية السريعة لتقديم الدعم للمحتاجين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

وأضافت أنها بحثت مع الساير العديد من الموضوعات المتعلقة بالعمل الإنساني والتطوعي وسبل تعزيزها بين البلدين الصديقين مثمنة جهود الجمعية على الصعيدين العربي والدولي وما تقوم به لمساعدة الدول المنكوبة.

وأوضحت السفيرة الكندية أنها اطلعت خلال اللقاء على حجم البرامج الإنسانية التي تنفذها الجمعية على المستويين الدولي والمحلي ودورها الكبير في مساندة الدولة عبر تقديم العون.

من جانبه رحب الساير في تصريح مماثل ل(كونا) بزيارة السفيرة مواني إلى مقر الجمعية مؤكدا حرص (الهلال الأحمر) على المشاركة في الجهود الإنسانية التي تقوم بها الكويت عبر تقديم الدعم والمساندة للمنكوبين جراء الكوارث الطبيعية أو من صنع الإنسان.

وأشار الساير إلى أن اللقاء تطرق إلى المساعدات التي تقدمها الجمعية إلى المنكوبين والمتضررين وأهم أعمالها وتحركاتها الإنسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة.

المصدر
كونا
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7 مايو، 2023
0 21 دقيقة واحدة

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