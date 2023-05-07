الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة قرب مدينة بيت لحم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الاحد مدرسة (التحدي-5) في منطقة (جب الذيب) شرق مدينة (بيت لحم) التي يدرس فيها 66 طالبا من عدة تجمعات في المنطقة.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في (بيت لحم) حسن بريجية ان قوات من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة برفقة آليات وبدأت بهدم المدرسة قبل ساعات من بدء الدوام المدرسي.

وأضاف بريجية لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان قوات الاحتلال اعتدت على الأهالي الذين حاولوا التصدي لعملية الهدم وأطلقت نحوهم الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والغاز.

ودانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان عملية الهدم التي تخالف أبسط الشرائع والقوانين في العالم مطالبة بمحاسبة قوات الاحتلال على جرائمه المستمرة في حق الشعب الفلسطيني.

وذكرت الهيئة أن محكمة الاحتلال رفضت خلال الأشهر الماضية الالتماسات المقدمة من اجل الغاء الهدم مؤكدة انها وبتعليمات من الرئيس محمود عباس ستعيد بناء المدرسة وكل ما يهدمه الاحتلال الإسرائيلي.

من جهتها استنكرت وزارة التربية والتعليم هدم المدرسة الذي يتسبب بحرمان الطلبة من تلقي تعليمهم بأمان واستقرار مضيفة إن “هذه الجريمة البشعة تندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق القطاع التعليمي دون اكتراث بمنظومة المواثيق والأعراف والقوانين الدولية”.

وطالبت المؤسسات والمنظمات الدولية والحقوقية والإعلامية تحمل مسؤولياتها إزاء انتهاكات الاحتلال المتصاعدة والعمل على فضحها وإثارتها في المحافل والميادين كافة وتوفير الحماية والمناصرة للطلبة وللكوادر التربوية في ضوء تصاعد هذه الانتهاكات.

وأكدت الوزارة أنها “ستقوم بتوفير كل ما يلزم لتقديم خدمة التعليم في جميع الأماكن والمناطق تأكيدا على ضمان الحق في التعليم لجميع الطلبة وتعزيز مقومات صمود وثبات أبناء شعبنا على أرضه”.

وأقيمت مدارس التحدي في المناطق الخاضعة لسيطرة الاحتلال والمصنفة (ج) للحد من تسرب الطلبة من المدارس ولضمان حقهم في التعليم لاسيما وانهم كانوا يضطرون للسير مسافات طويلة للوصول الى أقرب مدرسة في القرى القريبة من تجمعاتهم.