من الدمار في هاتاي في تركيا بسبب زلزال 6 فبراير

هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا

7 مايو، 2023
0 54 أقل من دقيقة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، قضاء “قيريق خان” في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

ووقعت الهزة بحسب موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في ولاية هاتاي، على عمق 7.88 كيلومتر.

بدوره، أعلن المركز السوري للزلازل عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في لواء إسكندرون، وذلك بعد ساعات من تسجيل هزة بقوة 3.2 درجة شرق مدينة حماة بنحو 77 كيلومترا وعلى عمق 10 كيلومترات.

يشار إلى أن زلزالا عنيفا قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الماضي، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، وخلف أضرارا ودمارا هائلا في المباني والممتلكات بالبلدين.

المصدر
وكالات
الوسوم
7 مايو، 2023
0 54 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

سوريا تستعيد مقعدها بالجامعة العربية

7 مايو، 2023

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مدرسة قرب مدينة بيت لحم

7 مايو، 2023

اليمن: رصد 9 آلاف إصابة بحمى الضنك والملاريا في تعز

7 مايو، 2023

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اجتماع طارئ على المستوى الوزاري غدا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

6 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى