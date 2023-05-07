هزة أرضية بقوة 4.7 درجة تضرب ولاية هاتاي جنوبي تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 4.7 درجة على مقياس ريختر اليوم، قضاء “قيريق خان” في ولاية هاتاي جنوبي تركيا.

ووقعت الهزة بحسب موقع إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، في ولاية هاتاي، على عمق 7.88 كيلومتر.

بدوره، أعلن المركز السوري للزلازل عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة في لواء إسكندرون، وذلك بعد ساعات من تسجيل هزة بقوة 3.2 درجة شرق مدينة حماة بنحو 77 كيلومترا وعلى عمق 10 كيلومترات.

يشار إلى أن زلزالا عنيفا قوته 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا في السادس من فبراير الماضي، أعقبه آخر بقوة 7.6 درجة، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أسفر عن عشرات آلاف الضحايا، وخلف أضرارا ودمارا هائلا في المباني والممتلكات بالبلدين.