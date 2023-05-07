اليمن: رصد 9 آلاف إصابة بحمى الضنك والملاريا في تعز

أفاد مسؤول حكومي يمني ، اليوم الأحد، برصد أكثر من تسعة آلاف إصابة بحمى الضنك والملاريا في محافظة تعز جنوب غربي البلاد، خلال أربعة أشهر.

وقال تيسير السامعي نائب مدير الإعلام والتثقيف الصحي في مكتب وزارة الصحة بمحافظة تعز، إن ” السلطات الصحية رصدت 2413 حالة إصابة بوباء حمى الضنك في مديريات المحافظة الأكثر سكانا باليمن “.

وأضاف أن”هذه الحالات تم رصدها منذ بداية العام الجاري 2023 وحتى نهاية شهر نيسان /أبريل الماضي”.

ولفت إلى أن أحياء مدينة تعز شهدت الانتشار الأكبر لوباء حمى الضنك خلال هذه الفترة من بين مديريات المحافظة.

وفي سياق الوضع الوبائي، أعلن السامعي رصد 6600 إصابة بالملاريا في محافظة تعز خلال الفترة نفسها ، مبينا أن مديريات الساحل الغربي لمحافظة تعز، كانت من بين الأكثر انتشارا بمرض الملاريا.

أشارت إلى أن القطاع الصحي يعاني من تدهور حاد جراء استمرار الحرب في اليمن المشتعلة منذ نحو تسع سنوات، ما أدى إلى تفشي الأوبئة والأمراض.