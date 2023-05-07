وزارة الخارجية الكويتية

الكويت ترحب بالمبادرة السعودية الأمريكية المشتركة الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين الأطراف السودانية في جدة

7 مايو، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب دولة الكويت بالمبادرة المشتركة للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية الخاصة ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع المنعقدة في مدينة جدة أمس السبت.

وأشادت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد بالجهود والمساعي التي تبذلها كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة لحث الأطراف السودانية على الانخراط الجاد في المحادثات والجلوس على طاولة الحوار بما يضمن خفض مستوى التوتر ووقف العمليات العسكرية.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت الداعي إلى الوقف الفوري للتصعيد والقتال بما يحفظ للسودان الشقيق أمنه واستقراره.

المصدر
كونا
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7 مايو، 2023
0 14 أقل من دقيقة

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