وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح يحضر حفل سفارة المملكة المتحدة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

وزير شؤون الديوان الأميري يحضر حفل سفارة المملكة المتحدة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

6 مايو، 2023
0 58 دقيقة واحدة

حضر معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح مساء اليوم حفل سفارة المملكة المتحدة لدى دولة الكويت وذلك بمناسبة تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

هذا وألقى معالي وزير شؤون الديوان الأميري كلمة نقل خلالها تهنئة دولة الكويت حكومة وشعبا بهذا الحدث التاريخي منوها بما تتمتع به الأسرتان الحاكمتان في البلدين الصديقين من علاقات تاريخية وراسخة.

ونوه معالي وزير شؤون الديوان الأميري بما يتمتع به جلالته من حكمة تسهم في قيادة البلد الصديق والارتقاء بمساره الحضاري علاوة على دور جلالته النبيل في دعم المبادرات الإنسانية آملا لجلالته وافر الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة وشعبها الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

وألقت سفيرة المملكة المتحدة لدى البلاد بيليندا لويس كلمة أشادت فيها بالعلاقات الثنائية المتميزة والوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين متمنية لدولة الكويت وشعبها المزيد من التقدم والازدهار.

حفل سفارة المملكة المتحدة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث
المصدر
كونا
الوسوم
6 مايو، 2023
0 58 دقيقة واحدة

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