حصيلة الفيضانات في الكونغو الديموقراطية تتجاوز 200 قتيل

تجاوزت حصيلة الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي أصابت مناطق في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية عتبة 200 قتيل مع انتشال جثث إضافية، وفق ما أفاد مسؤول محلي السبت.

وتعرضت مناطق في إقليم جنوب كيفو الى فيضانات ليل الخميس، بعد يومين على أمطار فتاكة شهدتها رواندا المجاورة التي تعهدت حكومتها السبت بتخصيص نحو 100 مليون دولار لمعالجة الأضرار.

وكانت حصيلة غير نهائية ليل الجمعة أفادت عن مقتل أكثر من 170 شخصا في الكونغو الديموقراطية.

والسبت، قال توما باكينغا، المسؤول المحلي في منطقة كاليهي الأكثر تضررا جراء الفيضانات، “هنا في بوشوغو، تم الى الآن انتشال 203 جثث”.

وأكد في تصريحات أوردتها وسائل إعلام محلية أنه لا يمكن حاليا تحديد مدى الأضرار البشرية والمادية.

وغرقت قرى في منطقة كاليهي غرب بحيرة كيفو التي تشكل الحدود بين الكونغو الديموقراطية ورواندا، حين ارتفع منسوب بحيرات الى حد كبير، وفق ما أفاد مسؤول محلي الجمعة.

والقرى الأكثر تضررا هي شابوندو وبوشونغو ونياموكوبي.

وأشار باكينغا السبت الى تسجيل انخساف للتربة في نياكومبي حيث كانت السوق المحلية مقامة الخميس.

وأفاد مسؤولون محليون أن العديد من القرى شهدت ارتفاعا في منسوب المياه وجرفا للمنازل وتدميرا لحقول.

وقال الطبيب الكونغولي الحائز جائزة نوبل للسلام دينيس موكويغي، وعيادته في بوكافو عاصمة إقليم جنوب كيفو، إنه أرسل الى المنطقة فريقا من الجراحين وأطباء التخدير والتقنيين “لتوفير مساعدة طبية طارئة للسكان”.

وسبق أن دمرت قرية بوشونغو خصوصا عام 2014 جراء أمطار غزيرة خلفت عشرات المفقودين.

رواندا تستعد لإصلاح الأضرار

وليل الثلاثاء-الأربعاء، أسفرت فيضانات وانزلاقات للتربة نتجت من أمطار موسمية غزيرة عن مصرع ما لا يقل عن 130 شخصا في شمال رواندا وغربها وجنوبها، وتدمير آلاف المنازل وبنى تحتية، في إحدى أسوأ الكوارث التي شهدتها البلاد في الأعوام الأخيرة.

وتقول السلطات إن أكثر من تسعة آلاف شخص باتوا بلا مأوى جراء الفيضانات التي أغرقت قرى بأكملها وقطعت الطرق.

وتسببت الأمطار والفيضانات بتدمير نحو 50 مدرسة، وتدمير بنى تحتية مثل الطرق والجسور ومحطات تكرير مياه الصرف الصحي والشبكة الكهربائية.

وأوضح وزير البنى التحتية إرنست نسابيمانا أن الحكومة ستخصص 110 مليار فرنك رواندي (98,5 مليون دولار) “لضمان أن التجهيزات الجديدة ستكون صلبة بما فيه الكفاية لمواجهة كوارث مثل الفيضانات والانزلاقات الأرضية”.

وأكد أن عمليات إعادة الإعمار “بدأت”.

ويشهد شرق إفريقيا بانتظام فيضانات خلال مواسم الأمطار. ويتوقع خبراء المناخ أن تزداد شدتها ووتيرتها بسبب التبدل المناخي.

وخلال زيارته بوروندي السبت، تطرق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الى “الفيضانات الكارثية” في الكونغو الديموقراطية ورواندا.

ورأى أن ما يحصل يشكّل “تجسيدا جديدا لتسارع التغير المناخي وتبعاته المأسوية على البلاد التي لا ذنب لها في الاحترار المناخي العالمي”.