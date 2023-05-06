مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اجتماع طارئ على المستوى الوزاري غدا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

مندوب فلسطين بالجامعة العربية: اجتماع طارئ على المستوى الوزاري غدا لبحث انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك اليوم السبت أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية يوم غد الأحد على مستوى وزراء الخارجية لبحث آخر تطورات القضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وقال العكلوك في تصريح صحفي إن الجلسة ستتناول انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة خاصة في وقت تتعرض فيه مدينة (القدس) إلى هجمة شرسة تشنها دولة الإحتلال بحق المدينة ومعالمها التاريخية والحضارية وتراثها الإسلامي وما يجري في المسجد الأقصى من انتهاكات يومية.

وأشار إلى أن الجلسة ستتناول كذلك ما جرى في (مصلى باب الرحمة) من انتهاك صارخ وإقتحامه عدة مرات والاستيلاء على محتوياته بهدف خطة ممنهجة يتبعها الاحتلال للسيطرة على المسجد الأقصى ومحاولة فرض التقسيم الزماني والمكاني.

وأضاف العكلوك أن “وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيطلع المجلس على الإنتهاكات والجرائم والحصار الإسرائيلي المتصاعد ضد أبناء الشعب الفلسطيني على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية”.

وتابع في السياق ذاته أن المالكي سيطلع المجلس كذلك على السياسات الإستعمارية التي ترسخ

لنظام الفصل العنصري (ابارتهايد) من خلال التهجير القسري وهدم المنازل والإعتقالات التعسفية ومعاناة الأسرى في سجون الاحتلال.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الجامعة العربية غدا الأحد دورتين غير عاديتين على المستوى الوزاري برئاسة مصر حيث تبحث أولاهما “تطورات الأزمة السورية واتخاذ قرار بشأن إعادة سوريا لشغل مقعدها” فيما تبحث الثانية “تطورات الملف السوداني”.