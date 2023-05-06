الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يبتعد 4 نقاط عن أرسنال وليفربول يشدد الضغط على يونايتد

الدوري الإنكليزي: مانشستر سيتي يبتعد 4 نقاط عن أرسنال وليفربول يشدد الضغط على يونايتد

ابتعد مانشستر سيتي اربع نقاط عن أرسنال في صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفوزه الصعب على ضيفه ليدز 2-1 ليزيد الضغط على فريق العاصمة الذي يخوض امتحانا صعبا بدوره ضد نيوكاسل الثالث على ملعب الاخير الاحد ضمن المرحلة الخامسة والثلاثين، في حين شدد ليفربول الضغط على مانشستر يونايتد الرابع بفوزه على برنتفورد بهدف وحيد.

ورفع مانشستر سيتي رصيده الى 82 نقطة مقابل 78 لارسنال الذي لعب العدد ذاته من المباريات. ونظرا للفارق الشاسع في فارق الاهداف بين سيتي وارسنال، يحتاج الاول الى 8 نقاط من اصل 12 متبقية للتتويج باللقب الثالث تواليا والخامس في آخر ستة مواسم.

وسجل الالماني ايلكاي غوندوغان هدفي سيتي في الشوط الأول اثر تمريرتين حاسمتين من الجناح الجزائري رياض محرز (19 و27)، ليعود ويهدر فرصة تسجيل اول هاتريك في مسيرته عندما سدد ركلة جزاء في القائم اواخر المباراة، قبل ان يرد ليدز بهدف متأخر للمهاجم الاسباني رودريغو (85).

وعلى الرغم من المواجهة القوية لمانشستر سيتي المرتقبة الثلاثاء ضد ريال مدريد الاسباني في نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، أشرك مدربه الاسباني بيب غوارديولا لاعبيه المؤثرين اساسيين وعلى رأسهم هدافه النروجي ارلينغ هالاند وصانع الالعاب البلجيكي كيفن دي بروين العائد من الاصابة طوال الدقائق التسعين، في حين اراح لاعب الوسط رودري والبرتغالي برناردو سيلفا ومواطنه روبن دياش.

في المقابل، كان ليدز يخوض مباراة الرسمية الاولى باشراف مدربه المخضرم سام الاردايس الذي تسلّم المهمة هذا الاسبوع بعد اقالة الاسباني خافي غراسيا من منصبه بسبب سوء نتائج الفريق الذي يواجه خطر الهبوط.

وبعد ان اهدر هالاند فرصة اولى مطلع المباراة نجح غوندوغان في استغلال تمريرة بالمسطرة من محرز ليتابعها بعيدا عن متناول حارس ليدز الاسباني جويل روبليس (19).

وتكرر السيناريو ذاته بعد ثماني دقائق عندما مرر محرز كرة على مشارف المنطقة باتجاه غوندوغان ليتابعها داخل الشباك.

واضاع هالاند فرصة ثانية عندما سدد بجانب القائم في الشوط الثاني، ثم اصاب القائم ايضا ليفشل في زيادة غلته من الاهداف في الدوري المحلي حيث يملك 35 هدفاً وهو رقم قياسي في الدوري الانكليزي الممتاز في موسم واحد.

وسنحت لسيتي فرصة حسم النتيجة نهائيا في صالحه عندما احتسب له الحكم ركلة جزاء بعد اعاقة فيل فودن داخل المنطقة، فانبرى لها غوندوغان لكنه سددها في القائم حارما نفسه من تسجيل اول ثلاثية في مسيرته (84).

وبعدها بدقيقة واحدة، قلّص ليدز الفارق بواسطة مهاجمه البديل رودريغو الذي استغل خطأ دفاعيا ليسدد في شباك الحارس البرازيلي ايدرسون، لكن سيتي نجح في الخروج بالنقاط الثلاث.

فوز سادس توالياً لليفربول

وعلى ملعب “انفيلد” حقق ليفربول فوزه السادس تواليا وكان على برنتفورد بهدف لمهاجمه المصري محمد صلاح بعد مرور 13 دقيقة.

ورفع ليفربول رصيده الى 62 نقطة متخلفا بفارق نقطة واحدة عن مانشستر يونايتد الذي يملك مباراتين مؤجلتين في صراع الفريقين على احدى بطاقتين مؤهلتين الى دوري ابطال اوروبا الموسم المقبل، ويحلّ ضيفاً على وست هام الأحد.

بدأ ليفربول المباراة ضاغطا بقوة على مرمى برنتفورد ونجح في تهديد الحارس الاسباني ديفيد رايا مرارا وتكرارا.

وافتتح ليفربول التسجيل عندما رفع البرازيلي فابينيو كرة متقنة داخل المنطقة فكسر المدافع الهولندي العملاق فيرجيل فان دايك مصيدة التسلل ومررها عرضية باتجاه صلاح المتربص امام المرمى فتابعها على دفعتين داخل الشباك (13).

وسنحت اكثر من فرصة لليفربول لمضاعفة النتيجة في الشوط الاول لكن مهاجمه الاوروغوياني داروين نونييس اضاع ابرزها خلاله.

وظهر برنتفورد بوجه مختلف في الشوط الثاني حيث هدد مرمى ليفربول بفضل سرعة ثنائي خط الهجوم ايفان توني والكاميروني بريان مبومو ونجح الاخير في تسجيل هدف لكن لم يحتسب بعد العودة الى تقنية الحكم المساعد “في آيه آر” لتسلل صاحب الهدف.

فوز أول للامبارد

وحقق تشلسي اول فوز له باشراف مدربه الموقت ونجمه السابق فرانك لامبارد بعد ست هزائم تواليا، اثر عودته ظافرا من ارض بورنموث 3-1.

وسجل الاسكتلندي كونور غالاغر (9) والمدافع الفرنسي بونوا بادياشيل (82) والبرتغالي جواو فيليكس (86) اهداف تشلسي، في حين سجل الاوروغوياني ماتياس فينا هدف بورنموث الوحيد (21).

وحقق توتنهام فوزا صعبا على جاره كريستال بالاس بهدف وحيد سجله هدافه هاري كاين بكرة رأسية في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

ومني استون فيلا بخسارة ثانية توالياً أمام جاره ولفرهامبتون بهدف وحيد سجله البرتغالي توتي غوميش في الدقيقة التاسعة، ليضمن الفائز بنسبة كبيرة بقاءه بين النخبة الموسم المقبل.

والخسارة هي الثانية تواليا لاستون فيلا بعد سقوطه امام مانشستر يونايتد الاسبوع الماضي بعد سلسلة انتصارات طويلة.