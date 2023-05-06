الصحة: رسوم أكياس الدم لا تشمل المرضى الكويتيين والحالات الطارئة والحرجة وغيرهم من الحالات الإنسانية

أعلنت وزارة الصحة توضيحا لما يتضمنه قرار رسوم خدمات صرف أكياس الدم، أن الرسوم لا تشمل المرضى الكويتيين، أو الحالات الطارئة أو الحرجة، أو حالات السرطان، أو الأطفال من المرضى غير الكويتيين، أو غيرهم من الحالات الانسانية، إذ تقتصر على فئات محددة كمرضى العمليات غير الطارئة والمجدولة مسبقا لغير المواطنين، وذلك في إطار صون المخزون الاستراتيجية الوطني للدم ومشتقاته.

كما تؤكد الوزارة على ما ورد بالقرار من إعفاء المريض من جميع الرسوم، حال وجود متبرع له عن كل كيس دم أو مشتقاته، متمنين للجميع موفور الصحة والسلامة.