أمين “مجلس التعاون” يرحب بالمبادرة السعودية الأمريكية ببدء المحادثات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع السودانية

أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي عن ترحيبه بالمبادرة المشتركة السعودية الأمريكية ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع والتي عقدت اليوم السبت في مدينة (جدة).

وثمن البديوي في بيان الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة مع جميع الأطراف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

وعبر عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة مؤسسات الدولة وتماسكها ويحقق تطلعات الشعب السوداني في الأمن والسلام والاستقرار والتنمية.

وأكد البديوي أن دول مجلس التعاون دول داعمة للسلام وتسعى دائما من خلال علاقاتها الدبلوماسية الراسخة والممتدة للحفاظ على الأمن والسلم الإقليميين والعالميين.

وكانت السعودية والولايات المتحدة أعربتا في بيان مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) عن ترحيبهما ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة اليوم.

وحث البلدان الطرفين على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خارطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.