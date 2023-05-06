رئيس القرم سيرغي أكسيونوف

روسيا تقول إنها أسقطت صاروخا بالستيا أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم

6 مايو، 2023
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أكد مسؤول روسي كبير السبت أنه تم إسقاط صاروخ بالستي أوكراني فوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، في حدث نادر في وقت تقول القوات الاوكرانية إنها تستعد لشن هجوم وشيك.

وكتب سيرغي أكسيونوف رئيس القرم الذي عينته موسكو على تلغرام أن “الدفاعات الجوية أسقطت فوق جمهورية القرم صاروخا بالستيا أطلق من منظومة غروم-2 أوكرانية. لا أضرار ولا ضحايا”.

في وقت لاحق، أكد أحد مستشاريه أوليغ كريوتشكوف أن صاروخين من منظومة غروم-2 تم إسقاطهما، وفقًا لمعلومات محدثة.

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أنها المرة الثانية فقط التي يتم فيها الإبلاغ عن استخدام صواريخ من منظومة غروم البالستية الأوكرانية من قبل السلطات في شبه جزيرة القرم. ويعود الاستخدام الأول إلى الشهر الماضي.

منذ صيف عام 2022، كانت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في 2014 هدفًا متكررًا لهجمات بمسيّرات جوية وبحرية.

في نهاية نيسان/أبريل، تسبب هجوم بطائرات مسيرة في اندلاع حريق كبير في مستودع للنفط في سيفاستوبول، الميناء الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

يأتي هذا الإعلان الجديد في وقت تضاعفت الضربات بالمسيرات وعمليات التخريب والهجمات المزعومة في الأسابيع الأخيرة في روسيا، واحياناً بعيداً من أوكرانيا، بدون تحديد هوية مرتكبيها بوضوح.

ويحمل الكرملين المسؤولية لكييف التي تنفي ذلك، مع استعداد القوات الأوكرانية لشن هجوم كبير واقتراب الاحتفالات الكبرى في روسيا في 9 أيار/مايو، ذكرى يوم النصر على النازية في عام 1945.

المصدر
أ ف ب
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6 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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