وزير الخارجية السعودي: نأمل أن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع في السودان

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع في السودان

رحب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة للحوار حول الأوضاع في بلدهم .

وأعرب بن فرحان عن أمله أن يقود هذا الحوار إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية وعودة الأمن والاستقرار إلى جمهورية السودان .

ونقلت قناة “الإخبارية” السعودية اليوم السبت عن بن فرحان قوله إن هذه الاستضافة نتاج تكاتف دولي تمت بجهود حثيثة مع أمريكا وبشراكة مع دول المجموعة الرباعية .

وأصدرت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في وقت سابق، بيانا مشتركا رحبتا فيه ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة.

وتسببت المعارك الدائرة منذ 15 نيسان/أبريل الماضي بالسودان، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، في مقتل المئات وإصابة آلاف آخرين، بينهم عمال إغاثة، ودفعت عشرات الآلاف إلى النزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولايات أخرى، أو في اتجاه تشاد ومصر.