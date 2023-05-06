“ضمان” توقع عقد إيجار مع إدارة أملاك الدولة لاستلام أرض المستشفى الثالث لها بمنطقة الضجيج

“ضمان” توقع عقد إيجار مع إدارة أملاك الدولة لاستلام أرض المستشفى الثالث لها بمنطقة الضجيج

أعلنت شركة مستشفيات الضمان الصحي (ضمان) توقيع عقد مع وزارة المالية ممثلة بإدارة أملاك الدولة لاستلام الارض الثالثة المخصصة لمنظومة ضمان الصحية وذلك لبناء وتطوير مبنى المستشفى الثالث بمنطقة الضجيج في محافظة الفروانية.

وقالت (ضمان) في بيان صحفي اليوم السبت إن العقد وقعه الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة والشؤون القانونية وعقارات املاك الدولة بالتكليف عبدالرحمن الخميس ونص عليه مستند المزايدة في سبيل توسعة منظومة ضمان الصحية وتعظيم وزيادة خدماتها وتنويع مصادر الدخل مستقبلا.

وأشار أن إجراءات عمل التصاميم الهندسية اللازمة لمبنى المستشفى الثالث الذي تبلغ مساحته 50 ألف متر مربع ستبدأ قريبا بالإضافة إلى إنشاء عدد إضافي من مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق مختلفة من البلاد ليصل اجمالي عدد مرافق ومنشآت الشركة إلى ثلاث مستشفيات و12 مركزا للرعاية الصحية الأولية.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي في الشركة ثامر عرب قوله بعد توقيع العقد إن لوزارة المالية دور مهم في دعم التنوع الاقتصادي من خلال قانون أملاك الدولة وبناء التنمية المستدامة عبر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف عرب أن (ضمان) تهدف إلى رفع مؤشرات الرعاية الصحية عبر الصحة الوقائية وتحقيق نقلة نوعية لقطاع الرعاية الصحية في الكويت عبر إعادة هيكلة الخدمات الصحية وتأسيس منظومة صحية حديثة ومتطورة إداريا وطبيا وتوفير قرابة سبعة آلاف فرصة وظيفية للكويتيين وغيرهم في القطاع الطبي.

وأشار الى أن توقيع عقد الأرض الثالثة المنصوص عليها في مستند المزايدة تعتبر من الموافقات الخاصة الممنوحة لشركة ضمان من قبل الدولة وهو دلالة على الحرص الحكومي لدعم هذا المشروع الوطني والتنموي والاقتصادي ودعم القطاع الصحي.

وأوضح أن المستشفى الجديد يشمل مجموعة واسعة من التخصصات الطبية الأساسية مع جميع تخصصات العيادات الخارجية والصيدليات والمختبرات وخدمات الأشعة مبينا أن الخطوة الأولى بعد استلام الأرض من قبل بلدية الكويت هي عمل التصاميم الهندسية للمستشفى ثم أخذ الموافقات اللازمة.

وذكر أن مرحلة تأهيل واختيار المقاول الرئيسي لمباشرة عمليات الانشاء والبناء تبدء مباشرة بعد الموافقات اللازمة متوقعا أن تستغرق هذه المراحل مدة تتراوح بين 3 إلى 4 سنوات بحد أقصى.