31 مرشحا في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

31 مرشحا في اليوم الثاني من فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023

تقدم 31 مرشحا اليوم السبت إلى إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بطلبات الترشيح في ثاني أيام فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 المقرر عقدها في السادس من يونيو المقبل.

وبذلك يصبح إجمالي الذين تقدموا بطلبات الترشح منذ فتح باب الترشيح بالأمس 61 مرشحا 60 منهم من الذكور ومرشحة واحدة من الإناث.

وجاءت أسماء مرشحي ومرشحات اليوم الثاني لفتح باب الترشح لانتخابات (أمة 2023) وتوزيع أعدادهم على الدوائر الانتخابية وفق الآتي:

الدائرة الأولى، خمسة مرشحين هم: جمال سليمان القناعي – حسين ناصر الحريتي – صالح احمد عاشور – علي حسن جعفر -علي حسين محمد.

الدائرة الثانية، تسعة مرشحين هم: أحمد محسن الشطي – بدر ابراهيم عاشور – ثامر خالد العنزي – خليل ابراهيم الصالح – شعيب علي قاسم – فرز محمد الديحاني – فلاح لافي المطيري – فهد عايض البنيان – محمد لافي العازمي.

الدائرة الثالثة، مرشح واحد هو: جراح خالد الفوزان.

الدائرة الرابعة، ستة مرشحين هم: بدر سيار الشمري – فايز غنام المطيري – فلاح سلطان المطيري – فواز سعود العازمي – مبارك هيف الحجرف – مرزوق سلطان المطيري.

الدائرة الخامسة، عشرة مرشحين هم: أحمد عبدالله العازمي – جابر سعد العازمي – جابر غزاي المطيري – خليل ابراهيم العبيدلي – راشد فارس العازمي – سعود عبدالعزيز الهاجري – عبدالهادي هادي العازمي – فلاح عبدالله السبيعي – ماجد مساعد المطيري – ناصر سعد الدوسري.

وكانت إدارة شؤون الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية افتتحت أمس باب الترشح لانتخابات أعضاء مجلس الأمة 2023 ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد 14 مايو الحالي.