رئاسة الأركان: التحاق 600 من المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوصات الطبية بدورتي ضباط الصف والأفراد صباح يوم غد الأحد

يستقبل معهد تدريب ضباط الصف والأفراد التابع لهيئة التعليم العسكري صباح يوم غد الأحد (600) من المتقدمين المجتازين للاختبارات والفحوصات الطبية لدورتي ضباط الصف والأفراد، وذلك في اطار استمرار رئاسة الأركان العامة للجيش في تنفيذ توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح، والرامية إلى إفساح المجال أمام الشباب الكويتي للالتحاق بصفوف القوات المسلحة وتقديم كافة أشكال الدعم والتشجيع والمساندة له لخدمة وطنه من مختلف المواقع والتخصصات.

تجدر الإشارة أن رئاسة الأركان العامة للجيش قامت في شهر مارس الماضي بقبول (277) متقدماً مجتازاً للاختبارات والفحوصات الطبية تلاها قبول (400) في شهر ابريل، هذا وقد تم رفع سقف أعداد المقبولين في الدفعة الحالية من (350) إلى (600) بهدف تسريع وتيرة القبول والالتحاق.

هذا وسوف يستمر إبقاء باب التسجيل مفتوحاً طوال العام وعدم تقييده بفترات محددة، كما سيتم اعتماد قبول المتقدمين لهذه الدورات فور استيفائهم للشروط واجتيازهم للاختبارات والفحوصات الطبية المقررة.