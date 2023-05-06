“الجمارك”: ضبط 33 حاوية ديزل قبل تهريبها خارج البلاد

أعلنت الإدارة العامة للجمارك اليوم السبت عن ضبط 30 حاوية بحجم 20 قدما و3 حاويات (40 قدما) تحتوي على مشتقات بترولية (ديزل) التي يمنع تصديرها قبل تهريبها خارج البلاد.

وقالت الإدارة في بيان صحفي ان (الجمارك) قامت بتسليم الحاويات إلى شركة البترول الوطنية الكويتية بعد أن تم ضبطها من قبل مفتشي إدارة جمارك الموانئ الشمالية وجزيرة فيلكا مشيرة الى ان الحاويات كانت “متوجهة إلى موانئ إحدى الدول الخليجية”.

وأضافت انه تم التعامل معها وفق أعلى معايير الامن والسلامة حيث تم تفريغها في صهاريج تابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية بالتنسيق والتعاون مع الشركة ورجال قوة الاطفاء العام.

ومن جانبه أعرب مدير عام الإدارة العامة للجمارك سليمان الفهد عن شكره إلى رجال الإدارة العامة للجمارك ولمؤسسة البترول الكويتية والمعنيين بشركة البترول الوطنية الكويتية ورجال قوة الاطفاء العامة للجهود التي بذلت في هذا الشأن وتعاونهم السريع مع الإدارة العامة للجمارك.