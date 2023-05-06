استشهاد فلسطينيين وإصابة ثالث برصاص قوات الاحتلال بمخيم طولكرم

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت أن فلسطينيين استشهدا فيما أصيب ثالث برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم (طولكرم) للاجئين شمال الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان ان الشهيدين أحدهما يدعى سامر الشافعي (22 عاما) موضحة أنه أصيب بالرصاص في الرقبة والصدر والبطن.

وأضافت أن الشهيد الآخر يدعى حمزة خريوش (22 عاما) مشيرة إلى أنه أصيب بالرصاص في الصدر والبطن والقدم اليسرى.

كما لفتت إلى تسجيل إصابة واحدة لشاب بمنطقة الأطراف ووصفت حالته بالمتوسطة.

وذكر شاهد عيان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم واعتلى قناصتها أسطح البنايات المرتفعة ما أدى إلى نشوب اشتباك مسلح أسفر عن استشهاد الشابين موضحا ان قوات الاحتلال تركت الشابين ينزفان حتى الموت دون السماح لطواقم الإسعاف بالوصول اليهما.

ومن جانبها قالت إذاعة جيش الاحتلال انه تم استهداف الشابين على خلفية الاشتباه بتنفيذهما عملية إطلاق نار على مستوطنة (افني حيفتس) المقامة على أراضي محافظة (طولكرم) قبل عدة أيام.

وأعلنت فصائل العمل الوطني في (طولكرم) الاضراب الشامل حدادا على روح الشهيدين.

يذكر أن عدد الفلسطينيين الذين قتلهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفع بذلك منذ بداية العام الى 110 شهداء بينهم 20 طفلا وامرأتان.