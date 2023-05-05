سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يلتقي في قصر باكنغهام الملك تشارلز الثالث

5 مايو، 2023
0 11 دقيقة واحدة

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في قصر باكنغهام مساء اليوم صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

حيث نقل سموه حفظه الله تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية مستذكرا سموه حفظه الله مكانة المملكة المتحدة الخاصة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا كما عبر سموه حفظه الله عن صادق تهانيه بهذه المناسبة مؤكدا على الدور الرائد لجلالته في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين.

هذا وقد عبر صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث عن خالص شكره لسموه حفظه الله على صادق المشاعر وامتنان جلالته على حضور سموه حفظه الله لتقديم التهاني مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقد رافق سموه حفظه الله إلى قصر باكنغهام معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.

المصدر
كونا
الوسوم
5 مايو، 2023
0 11 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو ولي العهد يستقبل رئيس وزراء لبنان في مقر إقامة سموه في لندن

5 مايو، 2023

الداخلية: ضبط شخص بحوزته 1818 زجاجة مواد مسكرة محلية الصنع و788 زجاجة مستوردة

5 مايو، 2023

“الإعلام”: تنظيم التصريحات الاعلامية في ادارة التسجيل للانتخابات بالتعاون مع “الداخلية”

5 مايو، 2023

قوة الإطقاء: إصابة شخص في حريق عماره في منطقة الفروانية

5 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى