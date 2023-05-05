سمو ولي العهد يلتقي في قصر باكنغهام الملك تشارلز الثالث

التقى ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في قصر باكنغهام مساء اليوم صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة.

حيث نقل سموه حفظه الله تهاني حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه إلى صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث بمناسبة تتويجه ملكا للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية مستذكرا سموه حفظه الله مكانة المملكة المتحدة الخاصة لدى دولة الكويت قيادة وشعبا كما عبر سموه حفظه الله عن صادق تهانيه بهذه المناسبة مؤكدا على الدور الرائد لجلالته في توطيد العلاقات الممتدة والخاصة بين البلدين والشعبين الصديقين.

هذا وقد عبر صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث عن خالص شكره لسموه حفظه الله على صادق المشاعر وامتنان جلالته على حضور سموه حفظه الله لتقديم التهاني مما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين.

وقد رافق سموه حفظه الله إلى قصر باكنغهام معالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح.