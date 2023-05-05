د. بدر الملا يترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الثانية

أعلن النائب السلبق الدكتور بدر الملا ترشحه لانتخابات مجلس الأمة 2023 عن الدائرة الثانية.

وقال الملا: واجهت ومازلت أواجه الفساد وفلولهم في مواطن قوتهم. الطريق لم ولن يكون سهلاً، وقد آثرت الصمت في الأيام الماضية احتراماً لطبيعة العمل الوزاري. في الأيام القادمة سوف تكون هناك فرصة كبيرة لعرض الأمور على الشعب، خاصة تلك التي أثارت حفيظة الفاسدين في الآونة الأخيرة. وإيماناً بأن الأمة مصدر السلطات، أعلن ترشحي عن الدائرة الثانية لانتخابات مجلس الأمة 2023.