وصول ثاني طائرات الجسر الجوي الكويتي للسودان

وصلت إلى مطار (بورتسودان) اليوم الجمعة الطائرة الثانية من طائرات الجسر الجوي الكويتي للسودان محملة بعشرة أطنان من المساعدات الطبية والإنسانية فيما تم تمديد إرسال الطائرات حتى ال14 من مايو الجاري استجابة لمناشدات وجهت للكويت للاستمرار في تزويد المستشفيات السودانية بالمساعدات الطبية والعلاجية.

وحضر مراسم استقبال المساعدات الإنسانية سفير دولة الكويت لدى السودان الدكتور فهد الظفيري وقائد المنطقة العسكرية محمد عثمان ووالي ولاية (البحر الأحمر) ووزير الشؤون والرعاية الاجتماعية ومدير الأمن والمخابرات في الولاية وقيادات جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة على مستوى الولاية والاتحادي.

وقال السفير الظفيري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطائرة الثانية من طائرات الجسر الجوي الكويتي وصلت إلى مطار (بورتسودان) وستتواصل الرحلات لنقل نحو 75 طنا من المساعدات الطبية والإنسانية حاملة شعار (الكويت بجانبكم).

وبحث السفير الكويتي مع والي (البحر الأحمر) ومدير الجوازات والقائد العسكري للولاية تسهيل أمور السودانيين الذين يحملون إقامات نظامية في دولة الكويت وعالقين في (بورتسودان) ويودون السفر إلى الكويت.

كما أعلن السفير الظفيري عن تمديد إرسال طائرات الجسر الجوي إلى السودان حتى يوم 14 مايو بدلا من اليوم الثامن من مايو استجابة لمناشدات ونداءات وجهت للكويت للاستمرار في تقديم المساعدات للمستشفيات والمراكز الصحية السودانية التي تعمل حاليا بطاقة أقل من 16 في المئة نتيجة لما تعرضت له من تخريب وتدمير.

وتضمنت هذه الدعوات نداء وجهه وزير الصحة الاتحادية الدكتور هيثم عوض الله بعد تقديمه الشكر والامتنان للقيادة السياسية الكويتية الرشيدة وهو نداء يتعلق بالحاجة إلى أدوية ومواد طبية تتعلق بالأمراض المزمنة وأمراض الكلى.

وأكد السفير الظفيري تفهم الاحتياجات الدوائية والعلاجية المتعلقة بالأمراض المزمنة بعد المناشدات التي أطلقتها وزارة الصحة في السودان مشيرا إلى أن الكويت لديها أكبر مستشفيين في ولاية الخرطوم هما مستشفى الكويت الجراحي ومستشفى الأنف والأذن التخصصي.

وكان وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح أفاد بأن رحلات الجسر الجوي الكويتي التي انطلقت أولاها صباح أمس الخميس مستمرة لمدة أربعة أيام متتالية بواقع رحلة يوميا تنفيذا للتوجيهات السامية وحرصا من دولة الكويت على الوقوف مع الدول الشقيقة والصديقة.

يذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر بناء على التوجيهات السامية إرسال مساعدات إغاثية وطبية عاجلة للسودان الشقيق وتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات المعنية لإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء هناك بالسرعة الممكنة.

وترجمة لذلك شكلت (الخارجية) لجنة تضم في عضويتها بالإضافة إلى الوزارة كلا من وزارات الدفاع والمالية والصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي تعنى بتسيير جسر جوي بين الكويت والسودان لتأمين إيصال المساعدات والمعونات الإغاثية والطبية بالسرعة الممكنة.