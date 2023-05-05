ليونيل ميسي في السعودية

ميسي يعتذر لناديه وزملائه بعد زيارته للسعودية

5 مايو، 2023
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قدّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اعتذاره لناديه باريس سان جرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها الى السعودية مطلع الاسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون اذن النادي، كما أعلن في حسابه على انستغرام الجمعة.

وقال ميسي، أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الاسبانية “كنت صدقا اعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الاسابيع الأخيرة”.

وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به “قمت بتنظيم السفر ولم اتمكن من الغائه بعد أن الغيته سابقا. انا اعتذر من زملائي وانتظر ماذا سيقرر النادي. اطلب الصفح من زملائي ومن النادي”.

المصدر
أ ف ب
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5 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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