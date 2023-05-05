قاعة المركز الاعلامي وتوافد وسائل الاعلام

“الإعلام”: تنظيم التصريحات الاعلامية في ادارة التسجيل للانتخابات بالتعاون مع “الداخلية”

5 مايو، 2023
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أكد الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي اليوم الجمعة حرص الوزارة على تنظيم عملية التصريحات الإعلامية في مقر إدارة التسجيل للانتخابات مشيرا الى ان العمل جار بالتعاون مع وزارة الداخلية لضبط العملية.

واضاف السبيعي في تصريح له خلال زيارته التفقدية للمركز الإعلامي في مقر إدارة التسجيل للانتخابات انه تم الاتفاق مع المسؤولين في (الداخلية) على ان يكون التنظيم داخل مقر المركز الإعلامي من اختصاص وزارة الإعلام وفق القوانين الإعلامية الخاصة بهذا الشأن وان تطبق وزارة الداخلية قوانينها على من يخالف العملية التنظيمية خارج المركز الإعلامي.

ودعا جميع ممثلي الوسائل الإعلامية الى المساهمة في انجاح عملية التسجيل والإجراءات المتبعة لإظهار العرس الديمقراطي بأجمل حلة.

المصدر
كونا
الوسوم
5 مايو، 2023
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