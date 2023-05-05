من الحريق

قوة الإطقاء: إصابة شخص في حريق عماره في منطقة الفروانية

5 مايو، 2023
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ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية ظهر اليوم الجمعة يفيد بإندلاع حريق عماره مكونه من 8 ادوار بمنطقة الفروانية وأوضحت الإدارة أن إدارة العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الفروانية والجليب الى موقع البلاغ.

عند وصول الفرق تبين ان الحريق بشقة بالدور الخامس ويوجد أشخاص محتجزين وعلى الفور تم إنقاذهم وإخلاء العمارة والسيطره على الحريق وإخماده ، وقد أسفر الحريق عن اصابه شخص تم تسليمه للطوارئ الطبية.

المصدر
قوة الإطقاء
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5 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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