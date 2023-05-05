30 مرشحا في اليوم الأول لفتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة 2023

30 مرشحا في اليوم الأول لفتح باب التسجيل لانتخابات مجلس الأمة 2023

أغلق باب الترشيح في اليوم الأول لفتح باب تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2023 على 30 مرشحاً.

وكانت إدارة الانتخابات فتحت أبوابها صباحا لبدء استقبال المرشحين، حيث شهدت الفترة الصباحية حركة إقبال نشطة وتنوع المتقدمون ما بين أعضاء سابقين في المجلس ومرشحون جدد.

وكان أول الواصلين مرشح الدائرة الخامسة خالد مونس والرابعة علي جابر الظفيري والأولى أسامة الشاهين. ثم تقدم حمد المطر بأوراق ترشحه عن الدائرة الثانية. وقدم فيصل الكندري أوراق ترشحه عن الدائرة الخامسة.

كما تقدم بأوراق ترشحه لانتخابات «أمة 2023» كل من أحمد لاري عن الدائرة الأولى، وسعد الفجي ومنى محمد الكندري وفهد صياح أبوشيبه وعبدالوهاب العيسى وحمد سيف الهرشاني في الدائرة الثانية، ومحمود الفيلكاوي هاني حسن حسين وفارس العتيبي وسعدون حماد في الدائرة الثالثة، وصلال الحربي وخليفة الخليفة وبدر المجاوب في الدائرة الرابعة، وعبدالله التميمي وصالح العازمي ونواف العازمي ومرزوق الحبيني في الدائرة الخامسة.