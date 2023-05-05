جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع مواد غذائية وطبية على الأسر المتضررة في الخرطوم

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي اليوم الجمعة أنها بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني قامت بتوزيع مواد غذائية وطبية على الأسر في العاصمة السودانية الخرطوم والتي تأثرت بالأوضاع الراهنة هناك.

وقال رئيس مجلس إدارة (الهلال الأحمر) الدكتور هلال الساير لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إنه تم توزيع المساعدات على الأسر السودانية المتضررة التي تتخذ المدارس مقرات إيواء لها في الخرطوم متضمنة 1750 سلة غذائية ومواد إغاثية و2000 وجبة جاهزة للمسافرين و1500 من المواد الصحية على المغادرين من ميناء بورتسودان.

وأضاف الساير أن هذا الدعم يأتي استمرارا لما تقدمه دولة الكويت إلى السودان الشقيق بناء على توجيهات القيادة السامية وما يربط شعبي البلدين الشقيقين من علاقات أخوية موضحا أن المساعدات تصل إلى المستفيدين هناك مباشرة بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني في الخرطوم الذي يساند الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لوزارات الدفاع ممثلة بالقوة الجوية والخارجية والصحة على جهودها في إيصال المساعدات بشكل عاجل للاشقاء في السودان مبينا أن التعاون مع الهلال الأحمر القطري وكذلك السوداني ثمرة اتفاقيات التعاون التي انبثقت عن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتوصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وشدد على التزام الكويت بتقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية للتخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء في السودان نتيجة أوضاعه الراهنة.