التطبيقي: استحداث برنامج الإحصاء التطبيقي في كلية الدراسات التجارية

أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب الكويتية اليوم الخميس استحداث برنامج الإحصاء التطبيقي في كلية الدراسات التجارية بغية “توظيف التكنولوجيا والبرامج الإحصائية في التعامل مع البيانات”.

وقالت المتحدث باسم (التطبيقي) سهام العنزي في بيان صحفي إن ذلك جاء في اجتماع مجلس إدارة الهيئة برئاسة وزير التربية وزير التعليم العالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور حمد العدواني وبحضور مديرها العام الدكتور حسن الفجام وأعضاء مجلس الإدارة.

وأوضحت أن البرنامج “الذي يعتبر الأول من نوعه على مستوى الدبلوم بدولة الكويت” يسهم في استيفاء متطلبات واحتياجات سوق العمل وتحقيق أهداف إنشاء كليات (التطبيقي).

وأضافت العنزي أن الاجتماع شهد الموافقة على تطوير برنامج الإدارة بمساراته الخمسة الجديدة وبمقرراته الدراسية ذات الطابع التطبيقي ليواكب احتياجات ومتطلبات سوق العمل تحقيقا لرؤية دولة الكويت التنموية 2035.

ولفتت إلى الموافقة على تغيير مسمى قسم (التدريب المكتبي) في ذات الكلية إلى (تقنيات الأعمال) مواكبة للتطور الإداري التكنولوجي.

كما لفتت إلى ترقية عدد من أعضاء هيئة تدريس من درجة أستاذ مشارك إلى أستاذ ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك.