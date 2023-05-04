سمو ولي العهد يصل إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وكان في مقدمة استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار ممثل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث والممثل عن الحكومة البريطانية نيكولاس هوبتون وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.