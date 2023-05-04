سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

سمو ولي العهد يصل إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

4 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

بحفظ الله ورعايته وصل ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه عصر اليوم إلى المملكة المتحدة الصديقة وذلك لحضور مراسم تتويج صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وكان في مقدمة استقبال سموه حفظه الله على أرض المطار ممثل صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث والممثل عن الحكومة البريطانية نيكولاس هوبتون وسفير دولة الكويت لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بدر محمد العوضي.

رافقت سموه السلامة في الحل والترحال.

المصدر
كونا
الوسوم
4 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

وزير الكهرباء يوجه بتفعيل دور مخرجات التعليم من الكويتيين والالتزام بتدريبهم

4 مايو، 2023

وزير الإعلام يصدر قرارين تنظيميين بشأن الأنشطة الإعلامية والسياحية والتغطية الإعلامية والإعلانات لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

4 مايو، 2023

وزير التجارة يصدر قراراً بحظر تصدير وإعادة تصدير الحديد السكراب

4 مايو، 2023

وزير الشباب يترأس وفد دولة الكويت بالاجتماع الـ36 للجنة وزراء الشباب والرياضة الخليجي في مسقط

4 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى