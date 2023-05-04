وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس مطلق العتيبي

وزير الكهرباء يوجه بتفعيل دور مخرجات التعليم من الكويتيين والالتزام بتدريبهم

4 مايو، 2023
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وجه وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الدولة لشؤون الاسكان المهندس مطلق أبورقبة بضرورة تفعيل دور مخرجات التعليم من الكويتيين مع الالتزام بتدريبهم وإشراكهم في الأعمال الميدانية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الخميس أن الوزير وجه أيضا خلال ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للتخطيط بضرورة تفعيل التوعية من خلال المحافظة على الثروة الوطنية والترشيد في استهلاك الطاقة الكهربائية والحد من الهدر في المياه.

وأضاف البيان أن الاجتماع استعراض خطة الطلب على الطاقة الكهربائية والمياه وناقش تحديد اختصاصات الفرق المعنية بدراسة الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن الوزير اطلع على برنامج الخطة التشغيلية للسنة 2023/2022 لجميع القطاعات ومشاريع الخطة الإنمائية والأهداف الاستيراتيجية.

المصدر
كونا
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4 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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