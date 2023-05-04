وزير الإعلام يصدر قرارين تنظيميين بشأن الأنشطة الإعلامية والسياحية والتغطية الإعلامية والإعلانات لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي

أصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري قرارين وزاريين تنظيميين متعلقان بتنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية والسياحية لدى وزارة الإعلام وكذلك شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي.

ودعت وزارة الاعلام في بيان صحفي جميع ممثلي وسائل الاعلام بأنواعها (مرئية – مسموعة – مقروءة – إلكترونية) إلى الالتزام بالقرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023 بشأن شروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي والتعاون الهادف الى إظهار الشكل الحضاري لدولة الكويت أمام وسائل الاعلام والمنظمات الدولية.

وأكدت المتحدث الرسمي باسم الوزارة أنوار مراد أن القرار الوزاري رقم 16 لسنة 2023 الذي أصدره وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب يشتمل على تعديلات خاصة بالقرار الوزاري رقم 833 لسنة 2022 بشأن تنظيم تراخيص الأنشطة الإعلامية ورسومها تتضمن صورة الترخيص التجاري وإقرار صاحب الترخيص بأنه لم يصدر بحقه قرار سابق بسحب أو إلغاء تراخيص سابقة عن ذات النشاط.

وأشارت مراد إلى أن التعديلات تضمنت أيضا الضوابط الخاصة بترخيص إجراء الإحصاءات واستطلاعات الرأي الخاصة بالشأن الانتخابي إذ تم تحديد مدة الترخيص من تاريخ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات لتمتد لغاية أسبوعين بعد إعلان النتائج النهائية رسميا.

وفيما يخص القرار الوزاري رقم 17 لسنة 2023 أوضحت مراد أنه يتعلق بشروط وضوابط التغطية الإعلامية والإعلان والترويج لانتخابات مجلس الأمة والمجلس البلدي حيث تسري أحكام القرار خلال الفترة من تاريخ نشر المرسوم أو القرار بالدعوة لانتخابات مجلس الأمة أو المجلس البلدي في الجريدة الرسمية وحتى إعلان نتائجها النهائية.

وشددت على أن القرار تضمن جميع الضوابط التي تكفل حسن تغطية العملية الانتخابية وعدم الإخلال بنظامها بأي وسيلة من الوسائل أو ارتكاب ما يسئ للعملية الانتخابية سواء من المرشحين أو من غيرهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو التأثير في نزاهتها بأي صورة من الصور.

وأضافت أن القرار تضمن كذلك محاسبة كل من تسول له نفسه الإساءة بأي شكل من الأشكال للعملية الانتخابية أو التأثير على مجرياتها انطلاقا من حرص وزارة الإعلام على القيام بدورها المعهود ومسؤولياتها في تطبيق القانون ورقما مهما في معادلة التقدم والارتقاء بالرسالة الإعلامية وخير ضامن للموضوعية والحيادية في التغطيات الإعلامية للأحداث.

من جهته بين الوكيل المساعد للصحافة والنشر والمطبوعات بوزارة الإعلام لافي السبيعي أنه سيتم تخصيص مركز إعلامي لجميع الوسائل الإعلامية أمام مقر إدارة شؤون الانتخابات تسهيلا للحصول على التصاريح والمواد الإعلامية لانتخابات أمة 2023.

وأشار السبيعي إلى أنه سيتم اصدار ترخيص إجراء احصائيات واستطلاعات رأي (انتخابية) للراغبين بإجراء استطلاعات الراي في وسائلهم الإعلامية وذلك من خلال التواصل مع الوزارة عبر قنوات تواصلها الرسمية.

وتمنى من الجميع الالتزام بالتعليمات الخاصة بهذا الشأن والعمل معا لإبراز هذا العرس الديمقراطي الذي تعيشه دولة الكويت بأجمل حلة بما يليق بمكانة دولة الكويت.