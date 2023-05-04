وصول اولى طائرات الجسر الجوي الكويتي للسودان محملة بالمساعدات الانسانية

وصلت اول طائرات الجسر الجوي الكويتي الى مطار بورسودان اليوم الخميس محملة بنحو 10 من المساعدات الطبية والانسانية من أصل 75 طنا يتوقع ان تصل تباعا حتى يوم الاثنين المقبل.

واستقبل المساعدات الإنسانية في بورسودان بشرقي السودان السفير الكويتي بالخرطوم الدكتور فهد الظفيري وقائد المنطقة العسكرية محمد عثمان و قيادات جمعية الهلال الأحمر السوداني ووزارة الصحة على مستوى الولاية والمركز.

وقال السفير الظفيري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية كونا (كونا) ان اول طائرات الجسر الجوي الكويتي وصلت لمطار بورسودان وسط ترحيب رسمي وشعبي على ان تتواصل الرحلات يوميا حتى الاثنين المقبل لنقل نحو 75 طن من المساعدات الطبية والانسانية حاملة شعار “الكويت بجانبكم”.

واضاف السفير الظفيري ان المشافي والمراكز الصحية في السودان تضررت بشكل كبير منذ اندلاع الازمة لذلك تم التركيز على ايصال مساعدات طبية وعلاجية ودوائية.

واوضح ان الجسر الجوي جاء بتوجيهات من رئيس الوزراء سمو الشيخ أحمد النواف الصباح حيث صدر قرار من مجلس الوزراء بارسال المساعدات لاغاثة الشعب السوداني المتضرر من جراء القتال.

من جانبه اشاد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية محمد عثمان بجهود الكويت ومواقفها الداعمة للسودان في المجالات المختلفة.

واضاف عثمان ل (كونا) ان الكويت معروفة بمواقفها الانسانية ومساندة السودان والوقوف معه في المحن والازمات واخرها كارثة السيول والفيضانات سبتمبر الماضي معربا عن شكره لحكومة وشعب دولة الكويت والهلال الأحمر الكويتي.

وقال ان ولاية البحر الاحمر امنة وان قوات البحر الاحمر العسكرية تتعهد بحماية وتامين وايصال كافة المساعدات الإنسانية القادمة لبورسودان لمختلف مناطق البلاد مؤكدا هدوء واستقرار الاوضاع الأمنية بالولاية وخلوها من أي تهديدات أمنية.

وتعتبر المساعدات هي الاولى التي تصل الى السودان بعد اندلاع المواجهات في ال15 من ابريل الجاري بين الجيش وقوات الدعم السريع في الخرطوم ومدن أخرى سقط فيها عشرات القتلى والجرحى بعد ان تعثرت في الآونة الأخيرة المحادثات الرامية إلى صياغة اتفاق سياسي نهائي يكون من بين بنوده دمج قوات الدعم السريع في الجيش في إطار زمني محدد ويمهد الطريق لتشكيل حكومة مدنية.