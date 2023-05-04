وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني

وزير الخارجية الإيطالي يلغي زيارة إلى باريس على خلفية الجدل المتعلق بالهجرة

4 مايو، 2023
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ألغى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني الخميس زيارة كانت مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها “غير مقبولة” لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “عاجزة عن حل مشاكل الهجرة” في بلادها.

وكتب تاجاني على تويتر “لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررا مع الوزيرة (نظيرته الفرنسية كاترين) كولونا”، مشيرا إلى أن “إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة”.

واعتبر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الخميس أنّ رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني “عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة” في بلادها التي تشهد “أزمة هجرة بالغة الخطورة”.

وقال دارمانان لإذاعة ار ام سي إنّ “السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة مارين لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس”. وجاء كلامه ردّاً على سؤال عن مواقف حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة لوبن في شأن ملف الهجرة على الحدود بين فرنسا وإيطاليا.

المصدر
أ ف ب
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4 مايو، 2023
0 16 دقيقة واحدة

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