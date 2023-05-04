استشهاد شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال جنوب نابلس

استشهدت شابة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة (حوارة) جنوب (نابلس) ليرتفع عدد شهداء المدينة اليوم الخميس الى أربعة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن الشابة إيمان عودة 26 عاما استشهدت من جراء إصابتها برصاصة في الصدر أطلقها عليها جنود الاحتلال.

وأضافت الوزارة ان عودة وصلت بحالة حرجة الى مستشفى رفيديا الحكومي حيث أعلن عن استشهادها.

وزعم بيان لجيش الاحتلال أن عودة طعنت جنديا واصابته بجروح طفيفة ومن ثم أطلق أحد الجنود النار عليها.

على صعيد متصل شيع آلاف الفلسطينيين بعد ظهر اليوم جثامين الشبان الثلاثة الذين استشهدوا خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على (نابلس).

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ان الشهداء هم معاذ المصري 35 عاما وحسن قطناني 35 عاما وابراهيم جبر 45 عاما.

وزعمت مصادر عسكرية أن اثنين من الشهداء هم أفراد خلية عسكرية نفذوا عملية إطلاق نار في ابريل الماضي بالقرب من حاجز (الحمرا) في الأغوار وأدت الى مصرع ثلاث مستوطنات.

وبحسب وزارة الصحة فإن عدد الشهداء الفلسطينيين منذ بداية العام يرتفع الى 108 من بينهم 20 طفلا وسيدتان.