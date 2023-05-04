المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي خلال ترؤسه الاجتماع الاول للجان البلدية لانتخابات مجلس الأمة 2023

بلدية الكويت: بدء استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والاعلانات الانتخابية غدا الجمعة

4 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

أعلن المدير العام لبلدية الكويت أحمد المنفوحي اليوم الخميس عن فتح باب استقبال طلبات المرشحين لترخيص المقار والاعلانات الانتخابية اعتبارا من يوم غد الجمعة 5 مايو الجاري بجميع أفرع البلدية في المحافظات.

وشدد المنفوحي في بيان صحفي عقب ترؤسه الاجتماع الاول للجان البلدية لانتخابات مجلس الأمة 2023 على تسخير كافة امكانات وطاقات البلدية لإنجاح العرس الديمقراطي الخاص بانتخابات أعضاء مجلس الامة التي ستجري يوم 6 يونيو المقبل.

ودعا كافة المرشحين عند تقديم طلبات ترخيص المقار والاعلانات الانتخابية إلى ضرورة استيفاء المستندات المطلوبة لترخيص المقر الانتخابي ومنها صورة البطاقة المدنية للمرشح وصورة من كتاب الترشيح وكتاب من صاحب العلاقة.

وأضاف أن من الشروط الحصول على موافقة وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام على موقع المقر ودفع رسوم ترخيص المقر الانتخابي وقدرها 200 دينار كويتي عبر (كي نت) وتأمين قدره 500 دينار لاستخراج الترخيص المؤقت بشكل رسمي.

المصدر
كونا
الوسوم
4 مايو، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

السفير فهد الظفيري: الكويت من أوائل الدول التي سارعت لإغاثة الشعب السوداني الشقيق

4 مايو، 2023

وزارة الداخلية: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 غدا حتى 14 مايو الجاري

4 مايو، 2023

سمو ولي العهد يتوجه إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث

4 مايو، 2023

الأرصاد الجوية: طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حار نهارا ومعتدل ليلا

4 مايو، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى