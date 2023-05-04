استشهاد ثلاثة فلسطينيين في عملية عسكرية نفذها جيش الاحتلال بمدينة نابلس

استشهد ثلاثة شبان فلسطينيين اليوم الخميس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي التي جددت عدوانها على مدينة (نابلس) شمال الضفة الغربية.

وذكرت مصادر محلية ان “قوة خاصة تابعة لجيش الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة متنكرة بالزي العربي وحاصرت منزلا قبل وصول تعزيزات عسكرية حاصرت الموقع واعتلى القناصة أسطح المباني”.

وأضافت ان قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي بكثافة وقذائف (انيرجا) تجاه المنزل المحاصر.

وقال جيش الاحتلال في بيان ان اكثر من 200 جندي وضابط شاركوا في اقتحام (نابلس) زاعما ان العملية استهدفت الخلية التي نفذت عملية الاغوار الشهر الماضي واسفرت عن قتل ثلاث مستوطنات.