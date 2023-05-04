الأرصاد الجوية: طقس البلاد في عطلة نهاية الأسبوع حار نهارا ومعتدل ليلا

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن تشهد عطلة نهاية الأسبوع ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة مع فرص للغبار ونشاط في الرياح الشمالية الغربية ليسود طقس حار نهارا ومعتدل ليلا مع عبور لسحب متفرقة.

وقال مراقب التنبؤات الجوية في الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الطقس نهار اليوم الخميس يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة تتراوح ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 35 و37 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وأضاف القراوي أن الطقس الليلة يكون معتدلا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على المناطق الساحلية ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 24 و26 درجة مئوية يكون البحر خفيفاإلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وذكر أن الطقس نهار غد الجمعة يكون حارا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا مثيرة للغبار على المناطق المكشوفة ما بين 15 و50 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا ما بين 2 و6 أقدام.

وبين أن الطقس غدا ليلا يكون معتدلا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 22 و24 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وعن الطقس نهار بعد غد السبت قال القراوي إنه يكون حارا والرياح شمالية غربية إلى متقلبة خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و28 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 37 و39 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و3 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون معتدلا ورطبا نسبيا خصوصا على المناطق الساحلية والرياح متقلبة إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ما بين 8 و30 كيلومترا في الساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 20 و23 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج ما بين 1 و4 أقدام.