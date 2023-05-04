وزارة الداخلية: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 غدا حتى 14 مايو الجاري

وزارة الداخلية: فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2023 غدا حتى 14 مايو الجاري

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الخميس فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من يوم غد الجمعة وحتى نهاية الدوام الرسمي ليوم الرابع عشر من شهر مايو الجاري.

وقال المدير العام للشؤون القانونية في الوزارة العميد صلاح الشطي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن هذا الإعلان يأتي وفقا لأحكام القانون رقم (35 لسنة 1962) في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والقوانين المعدلة له.

وأضاف العميد الشطي أن باب إدارة شؤون الانتخابات سيظل مفتوحا لترشح لمجلس الأمة لمدة 10 أيام متتالية بما فيها أيام العطل من الساعة 7:30 صباحا حتى 1:30 بعد الظهر في مقر إدارة شؤون الانتخابات في منطقة الشويخ.

وأكد أنه تم اعتماد عدد اللجان الأصلية والفرعية في الدوائر الانتخابية حيث يبلغ عددها 759 لجنة كما تم اعتماد عدد 118 مدرسة كمراكز للاقتراع لتصويت الناخبين.

وأوضح أنه تم اعتماد خمس مدارس كلجان رئيسية في الدوائر الانتخابية الخمس لإعلان النتائج النهائية للانتخابات.

وكان مجلس الوزراء قرر في مستهل اجتماعه الاستثنائي أمس الأربعاء الموافقة على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة للفصل التشريعي العادي السابع عشر وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023/6/6 ورفعه إلى سمو ولي العهد حفظه الله.