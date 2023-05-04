الكويت تستضيف بطولة العالم للغوص الحر بمشاركة 350 رياضي يمثلون أكثر من 44 دولة

أكد سلام الرجيب مدير بطولة العالم للغوص الحر التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 7 إلى 13 من شهر مايو الجاري، أن اللجنة المنظمة انتهت من تجهيز مجمع أحواض نادي كاظمة الرياضي، وذلك لاستضافة المنافسات، التي تشهد مشاركة 350 رياضي يمثلون أكثر من 44 دولة تقرر مشاركتها، في حدث رياضي هو الأكبر الذي يقام في البلاد.

وقال الرجيب في تصريح صحافي له، ستقام بطولة العالم للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، حيث تقدمت الكويت بطلب لاستضافتها منذ عام ونصف العام، وحصلت على حق تنظيمها بعد منافسة شرسة مع العديد من الدول، مشددا على أن هناك المزيد من البطولات التي ستقام في الكويت، وسيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

وأشار إلى أن الكويت ستشارك في بطولة العالم للمرة الأولى بمنتخب السيدات والذي يضم بين صفوفه 5 لاعبات، مؤكدا أن قوة المنافسات من شأنها أن تصقل خبرات اللاعبات المشاركات، الأمر الذي سيعود عليهن بالعديد من الفوائد الفنية.

ولفت الرجيب إلى أن البطولة التي ستشهد منافسة مشتعلة بين جميع المنتخبات المشاركة، والتي تتضمن 6 فئات بنظام الحركة وفئة واحدة بنظام الثبات، مضيفا أن البطولة ستلقي بظلالها الإيجابية في المستقبل القريب على رياضة الغوص الحر في الكويت، حيث أن التوقعات تشير إلى أنها ستسهم بالارتقاء بمستوى اللعبة، إلى جانب انتشارها، وزيادة عدد اللاعبين من الجنسين، فضلا عن تضاعف شعبيتها.

وأشار الرجيب إلى أن بطولة العالم تحظى بمشاركة ثمانية دول عربية، هي المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية، ودولتي فلسطين والجزائر إلى جانب الدولة المستضيفة “الكويت”، مرحبا بها وبجميع الدول المشاركة في البطولة بطيب الإقامة في بلدهم الثاني الكويت.

وأوضح أن وفود منتخبات المملكة العربية السعودية وإيطاليا وفرنسا والمانيا هي الأكبر عددا من الوفود المشاركة في بطولة العالم، مبينا أن اللجنة المنظمة تسلمت كشوف الوفود المشاركة، والتي تضم لاعبين على أعلى مستوى في الغوص الحر، وهو الأمر الذي يعكس أهمية البطولة التي تحظى بمتابعة عالمية من قبل المهتمين باللعب