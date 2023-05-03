الدوري الإنكليزي: سيتي إلى الصدارة مجدداً بقيادة هالاند التاريخي

انتزع مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بقيادة مهاجمه التاريخي النروجي إرلينغ هالاند الذي ساهم بفوز فريقه على ضيفه وست هام 3-صفر، الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة 28.

ودوّن هالاند اسمه باحرف من ذهب في سجلات البرميرليغ بانفراده بالرقم القياسي المطلق لعدد الأهداف المسجل في موسم واحد في الدوري، بتسجيله هدفه الـ 35 والثاني لفريقه 2-صفر في الدقيقة 71 بعد تمريرة من جاك غريليش، محطماً الرقم السابق الذي سجله في موسم من 42 مرحلة عوضاً عن الصيغة الحالية (38) كل من أندي كول مع نيوكاسل موسم 1993-1994 وآلن شيرر مع بلاكبيرن في الموسم التالي (34 هدفاً لكل منهما).

ولم يحتج هالاند سوى إلى 31 مباراة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وقيادة فريقه إلى الصدارة برصيد 79 نقطة متقدماً بفارق نقطة على أرسنال مع مباراة أخرى مؤجلة في جعبته، ما يجعله الأوفر حظاً للاحتفاظ باللقب.

ورفع المهاجم ابن الـ 22 عاماً عدد أهدافه في مختلف المسابقات إلى 51 هذا الموسم، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الانجاز منذ عام 1931.

ويجب أن نعود إلى موسم 1966-1967 من أجل إيجاد هداف أغزر في موسم واحد في النخبة، وهو الويلزي رون ديفيس مع ساوثمبتون (37 هدفاً).

وما زال هالاند بعيداً عن الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في الدوري الانكليزي في جميع العصور الذي حققه مهاجم إيفرتون الأسطوري ديكسي دين مع 60 هدفاً في موسم 1927-1928 (42 مرحلة).

أكيه يفتتح التسجيل

وأكد سيتي صعوبة التغلب عليه في حصنه ملعب “الاتحاد”، حيث فاز في جميع مبارياته الـ 13 التي خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات. سجل 47 هدفاً وتلقت شباكه 6 فقط.

ويعيش سيتي الذي بلغ نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يلعب أمام ريال مدريد الاسباني، فترة ذهبية اذ فاز في 14 من مبارياته الـ 15 الأخيرة على الساحة المحلية، إن كان في الدوري أو في مباريات الكؤوس، كما حقق 9 انتصارات توالياً في البرميرليغ.

اصطدم سيتي بدفاع وست هام المنظم والتماسك، من دون أن يتمكن من إيجاد الحلول على غرار صورة مهاجمه هالاند الذي ظل صامتاً من دون خطورة (حصل على 9 كرات فقط) ومن دون أن يكون في موقع خطر على الرغم من استحواذ حامل اللقب على الكرة بنسبة 80 في المئة.

وكاد الاسباني رودري يفتتح التسجيل، إلا ان كرته اصطدمت بقائم مرمى حارس أرسنال السابق البولندي لوكاس فابيانسكي (32)، علما أن الاخير كان صدّ تسديدة للجزائري رياض محرز بعد 9 دقائق من صافرة البداية.

ولم ينتظر سيتي كثيراً لاسعاد جماهيره، بعدما افتتح غير المراقب الهولندي نايثن أكيه العائد من الاصابة في أوّل أهدافه في الدوري هذا الموسم التسجيل مع بداية الشوط الثاني برأسية بعد تمريرة عرضية إلى داخل المنطقة من محرز (50).

وبعد هدف هالاند التاريخي في الدقيقة 71، اختتم البديل فيل فودن استعراض فريقه بتسديدة رائعة “على الطاير” من خارج المنطقة اصطدمت بقدم المدافع الإيطالي إيمرسون وهزت الشباك (85).

وفي “أنفيلد”، حقق ليفربول فوزه الخامس توالياً، وجاء على حساب فولهام 1-صفر ليعزز مركزه الخامس المؤهل إلى الدوري الاوروبي “يوروبا ليغ” الموسم المقبل، في حين يبدو من الصعب عليه المنافسة على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا اذ يتأخر بفارق 4 نقاط عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى المسابقة القارية الأم، والأخير خاض مباراتين أقل.

وبعدما بدأ المباراة ضاغطاً، تراجع ليفربول أمام محاولات المهاجم البرازيلي كارلوس فينيسيوس والخط الدفاعي المتماسك لضيفه فولهام، قبل أن يفتتح المصري محمد صلاح التسجيل قبل الاستراحة بهدفه الـ 18 هذا الموسم في الدوري، بعدما حوّل بنجاح ركلة جزاء حصل عليها الأوروغوياني داروين نونييس بعد خطأ عليه من المدافع الفرنسي عيسى ديوب، ليسدد كرة خادعة هزت شباك الحارس الألماني بيرند لينو (39).