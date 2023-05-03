كاظمة والكويت يصلان الى نهائي كأس الامير لكرة القدم بعد فوزهما على العربي والقادسية

كاظمة والكويت يصلان الى نهائي كأس الامير لكرة القدم بعد فوزهما على العربي والقادسية

تأهل فريقا كاظمة والكويت اليوم الاربعاء الى المباراة النهائية لبطولة كأس الامير لكرة القدم بعد فوز الاول على العربي (4-3) بركلات الترجيح والثاني على القادسية باربعة أهداف نظيفة في الدور نصف النهائي من البطولة.

وعلى استاد جابر الدولي تفوق (الكويت) على نظيره (القادسية) وفاز بنتيجة كبيرة (4-0) أوصلته الى نهائي البطولة بكل جدارة واستحقاق.

وقاد لاعب (الكويت) طه الخنيسي فريقه الى المباراة النهائية بعد تسجيله ثلاثة اهداف (هاتريك) في الدقائق 39 و41 و67 فيما افتتح التسجيل (للابيض) اللاعب علي حسين بالدقيقة 33.

وفرض (الكويت) سيطرته على أغلب مجريات المباراة وتفوق بأسلوبه الهجومي على دفاعات (القادسية) التي لم تصمد أمام هجمات (الابيض) وحالت محاولاتهم للعودة الى اللقاء بالفشل.

وفي المباراة الاخرى استطاع (كاظمة) بلوغ نهائي الكأس بعد الفوز على نظيره (العربي) (4-3) بركلات الترجيح اثر انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بالتعادل الايجابي (2-2).

وتقدم (البرتقالي) أولا بهدفين سجلهما اللاعبان ضاحي الشمري بالدقيقة 14 وشبيب الخالدي بالدقيقة 20 في حين تعادل (العربي) عبر لاعبه محمد الصولة بالدقيقتين 65 و70 لتتجه المباراة الى الاشواط الاضافية.

واستمرت النتيجة على حالها في الشوطين الاضافيين ليتأجل الحسم الى ركلات الترجيح حيث تمكن (كاظمة) من تسجيل أربع ركلات ناجحة مقابل ثلاث للعربي.

وضرب فريقا الكويت وكاظمة موعدا في المباراة النهائية للبطولة يوم الثلاثاء المقبل الموافق في التاسع من مايو الجاري.