دولة الكويت تؤكد موقفها الداعم للقضية الفلسطينية

أكد سفير دولة الكويت لدى مملكة بلجيكا ورئيس بعثتيها لدى الإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) نواف العنزي موقف الكويت الداعم للقضية الفلسطينية واصفا اياه “بالمبدئي والثابت”.

جاء موقف السفير العنزي وفقا لبيان السفارة الكويتية خلال مشاركته في اجتماع لجنة الإتصال حول فلسطين على مستوى كبار المسؤولين في بروكسل اليوم الأربعاء.

واكد السفير العنزي وفقا للبيان أن دولة الكويت “لم تتوان عن واجبها في مد يد العون والمساعدة للشعب الفلسطيني الشقيق والسلطة الفلسطينية لتمكينها من القيام بواجباتها نحو شعبها”.

واضاف أن دولة الكويت قدمت تبرعا عن طريق الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بقيمة 5.21 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) لضمان عدم إنقطاع الخدمات الحيوية التعليمية الصحية والإجتماعية التي تقدمها الوكالة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وشدد على أهمية تقوية الاقتصاد والمؤسسات الفلسطينية بما في ذلك العمل على الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها والدفع قدما بعملية بناء الدولة الفلسطينية.

كما اكد إلتزام دولة الكويت بحل الدولتين والتوصل إلى سلام شامل ودائم وفق المرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.