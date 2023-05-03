من المخالفات

الداخلية: تحرير 40 مخالفة مرورية ومخالفة 8 عربات آيس كريم ومخالفة ورفع 9 عربات لعدم وجود موافقة الموقع من البلدية

3 مايو، 2023
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أعلنت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه استمراراً لحملات وجهود الادارة العامة للمرور لفرض هيبة القانون والتصدي للمخالفين وبالتعاون مع مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومفتشي بلدية الكويت، تم تنفيذ حملة تفتيشية اليوم الاربعاء الموافق 2023/5/3 في محافظة الاحمدي اسفرت عن تحرير عدد 40 مخالفة مرورية متنوعة ومخالفة 8 عربات الآيس كريم تطبيقاً للمادة 33 من قانون الهيئة العامة للغذاء والتغذية ومخالفة ورفع 9 عربات الآيس كريم لعدم وجود موافقة الموقع من بلدية الكويت.

المصدر
وزارة الداخلية
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3 مايو، 2023
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