خريجي طلبة المرحلة الثانوية في المعرض

جناح جامعة “عبدالله السالم” بمعرض القبول السنوي التاسع يشهد اقبالا واسعا من خريجي الثانوية

3 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

شهد جناح جامعة (عبدالله السالم) الحكومية الجديدة اقبالا واسعا من خريجي المرحلة الثانوية من مدارس التعليم الحكومي والخاص بكافة المناطق التعليمية والمقام في معرض القبول السنوي التاسع التي تنظمه جامعة الكويت بعنوان (اختيارك يبني وطنا).

وتهدف جامعة (عبدالله السالم) من خلال مشاركتها إلى تعريف الطلبة على تخصصاتها الجديدة التي ستفتح أبوابها بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 في سبتمبر المقبل ليتسنى لهم اختيار مستقبلهم التعليمي بما يتناسب مع طموحاتهم.

حضور طلبة المدارس الحكومية والخاصة للمعرض للتعرف على ما يتناسب مع طموحاتهم
جناح جامعة عبدالله السالم يتواجد في المعرض لأول مرة
خريجي الثانوية يستمعون للشرح للتعرف على الجامعة الجديدة
احدى المنظمات في المعرض السنوي التاسع لخريجي الثانوية تشرح للطالب
المصدر
كونا
الوسوم
3 مايو، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

التربية: فتح تحقيق بشأن فيديو بين مدير مدرسة وطالب أمام مدخل إحدى مدارس الوزارة في الجهراء

3 مايو، 2023

جامعة الكويت تستضيف معرض القبول السنوي تحت شعار “اختيارك يبني وطناً” 2 -4 مايو

29 أبريل، 2023

وزارة التربية: ماضون في تحقيق الاستفادة المثلى من التعليم الإلكتروني

12 أبريل، 2023

“التربية”: تعطيل دوام “الطلبة” في جميع المدارس الحكومية والخاصة غدا نظرا لتطورات حالة الطقس والأمطار الغزيرة المتوقعة

11 أبريل، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى