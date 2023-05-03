جناح جامعة “عبدالله السالم” بمعرض القبول السنوي التاسع يشهد اقبالا واسعا من خريجي الثانوية

جناح جامعة “عبدالله السالم” بمعرض القبول السنوي التاسع يشهد اقبالا واسعا من خريجي الثانوية

شهد جناح جامعة (عبدالله السالم) الحكومية الجديدة اقبالا واسعا من خريجي المرحلة الثانوية من مدارس التعليم الحكومي والخاص بكافة المناطق التعليمية والمقام في معرض القبول السنوي التاسع التي تنظمه جامعة الكويت بعنوان (اختيارك يبني وطنا).

وتهدف جامعة (عبدالله السالم) من خلال مشاركتها إلى تعريف الطلبة على تخصصاتها الجديدة التي ستفتح أبوابها بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2024/2023 في سبتمبر المقبل ليتسنى لهم اختيار مستقبلهم التعليمي بما يتناسب مع طموحاتهم.

حضور طلبة المدارس الحكومية والخاصة للمعرض للتعرف على ما يتناسب مع طموحاتهم

جناح جامعة عبدالله السالم يتواجد في المعرض لأول مرة

خريجي الثانوية يستمعون للشرح للتعرف على الجامعة الجديدة

احدى المنظمات في المعرض السنوي التاسع لخريجي الثانوية تشرح للطالب